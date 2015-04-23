Міліція затримала чоловіка, який продавав зброю біля метро "Харківська"

Як повідомляє прес-служба МВС, отримавши інформацію, що в столиці є людина, яка на замовлення постачає зброю, оперативники лінійного управління розпочали комплекс заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного та його затримання.

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Невдовзі правоохоронці "вирахували" торговця, після чого провели оперативні закупки. В першому випадку "зброяр" продав пістолет "ТТ" з набоями до нього. Вдруге, біля станції метро "Харківська", підозрюваний знову продав зброю. Після факту передачі пістолету "Форт-18" калібру 9 мм, 28 патронів та магазину до нього, продавця зброї було затримано.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реалізацією зброї киянин займався упродовж тривалого часу. Як зізнався міліціонерам 52-річний чоловік, він мав можливість роздобути будь-яку зброю за бажанням покупця.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконного обігу зброї та джерел її надходження.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Крім цього, доведено, що затриманий займався шахрайством - він входив в довіру до громадян, позичав у них кошти, а віддавати їх не збирався. Також житель столиці раніше притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів.