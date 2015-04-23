Протестувальники під КМДА попрямували у бік урядового кварталу, перекривши Хрещатик (фото)

12:46, 23 квітня 2015
Київ
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Сьогодні під стінами Київської міської державної адміністрації проходить мітинг, учасники якого частково блокували центральну вулицю столиці.

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Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

На акцію прийшло близько 2 тис. осіб з певними вимогами до місцевої влади, йдеться в повідомленні. При собі деякі громадяни мали білі хустинки та рушнички, якими періодично махали, зазначили в міліції.

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Через деякий час учасники зібрання перекрили рух на вулиці Хрещатик своїми автомобілями.

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Наразі колона мітингувальників рухається в сторону вулиці Грушевського, додали у ВЗГ.

"Сегодня"

Нагадаємо, разом з тим, у четвер, 23 квітня, близько 11:30 учасники протесту проти корупції заблокували Кільцеву дорогу. Мешканці Київської області, як зазначає міліція, проводять акцію протесту проти корупції. За даними правоохоронців, зібралося близько 50 громадян.

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