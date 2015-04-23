Під Києвом півсотні протестувальників перекрили дорогу, міліція намагається вгамувати людей
У четвер, 23 квітня, близько 11:30 учасники протесту проти корупції заблокували Кільцеву дорогу.
Про це повідомляє прес-служба МВС Києва.
«Частково перекрито рух автотранспорту по автомагістралі. Працівники міліції намагаються врегулювати ситуацію і заспокоїти агресивно налаштованих громадян», - наголошується в повідомленні.
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Мешканці Київської області, як зазначає міліція, проводять акцію протесту проти корупції. За даними правоохоронців, зібралося близько 50 громадян. ДАІ просить водіїв вибирати інший маршрут пересування.
У той же час, як повідомляють соцмережі, у лічені хвилини на Кільцевій дорозі утворився затор.
Як повідомляв УНІАН, у четвер біля парламенту також проходить мітинг шахтарів, які вимагають від влади виплатити борги по заробітній платі, а також відправити у відставку міністра енергетики Володимира Демчишина.