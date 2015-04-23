Силовики посилили охорону будівлі парламенту, біля якої мітингують шахтарі

Як передає кореспондент УНІАН, безпосередньо біля будівлі було виставлено оточення з трьох шеренг правоохоронців на додачу до ще однієї шеренги, яка вартує приблизно в 10 метрах від стін будівлі ВР.

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Як повідомляв УНІАН, зараз біля парламенту проходить мітинг шахтарів, які вимагають від влади виплатити борги по заробітній платі, а також відправити у відставку міністра енергетики Володимира Демчишина.

Також біля ВР триває мітинг з вимогою ухвалити закон, який передбачає надання права місцевим громадам розпоряджатися землею, яка знаходиться поблизу сіл та селищ.