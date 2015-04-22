Власники столичних МАФів просять КМДА встановити чіткі правила гри на ринку

Власники столичних МАФів та представники громадських організацій просять Київську міськдержадміністрацію (КМДА) припинити незаконний демонтаж об'єктів торгівлі, встановити чіткі правила гри на ринку і скасувати деякі обмеження на встановлення малих архітектурних форм.

Відповідні пропозиції були озвучені в ході круглого столу в УНІАН, на якому представники столичного бізнесу і української влади обговорили шляхи розв’язання проблеми.

Зокрема, як заявив у ході круглого столу віце-президент громадської організації «Громадянський корпус» Олександр Кудря, останні рішення Київради, що регламентують роботу МАФів у столиці, можуть призвести до припинення роботи переважної більшості малих підприємців столиці.

«Хотілося б, щоб у черговий раз законослухняні підприємці були почуті, люди зараз дуже сильно нервують, оскільки 90% легального бізнесу подальшу роботу здійснювати не зможуть», - сказав Кудря.

При цьому він зазначив, що громадські організації готові надати свої пропозиції і напрацювання для внесення змін у законодавство з регулювання правил гри на ринку, а також закликав представників влади піти на діалог з підприємцями для вирішення проблемних питань.

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У свою чергу, присутня на прес-конференції перший заступник голови громадської організації «Власники малих архітектурних форм у метрополітені» Світлана Підлісна звернула увагу на масові порушення, що фіксуються під час демонтажу МАФів у столичній підземці.

«Сьогодні чиновники без рішення суду хочуть очистити приміщення метрополітену, що носить характер рейдерського захоплення. Для здійснення своєї мети вони створили групи людей, які вночі незаконно зносять МАФи підприємців», - заявила вона.

При цьому Підлісна поскаржилася на те, що чиновники безпідставно відмовляють підприємцям у продовженні договорів оренди, посилаючись на правила пожежної безпеки, хоча будівництво і оснащення торгових місць було виконано за усіма нормами і правилами законодавства. Вона також виступила з пропозицією створити робочу групу з незалежних експертів для перевірки незаконного демонтажу МАФів у метрополітені.

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«Я прошу звернути увагу на свавілля чиновників метрополітену і зупинити знищення майна орендарів, мають всі законні підстави на здійснення підприємницької діяльності в приміщеннях Київського метрополітену. Ми запропонували створити робочу групу або комісію, до складу якої увійдуть незалежні юристи та експерти, які після вивчення наявних документів могли винести правове рішення з цього приводу», - підкреслила Підлісна.

Разом з тим, юрист «Громадянського корпусу» Віктор Кобилянський зазначив, що питання до законності демонтажу МАФів столичною владою виникають не лише у торговців у метрополітені. За його словами, частіше за все під час знесення невеликих об'єктів торгівлі в столиці незаконно застосовується груба сила, а також вилучається майно, товар і обладнання підприємців. При цьому юрист висловив припущення, що чергові нововведення влади Києва призведуть до переділу ринку на користь мережевих гравців і його монополізації. За його словами, така ситуація викликана відсутністю чіткого законодавчого поля, яке б регулювало правила гри по всій країні.

Разом з тим, присутній на прес-конференції депутат Київради та голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Олександр Бродський висловив упевненість, що вище керівництво міста, зокрема мер Києва Віталій Кличко, не обізнані з реальною ситуацією щодо незаконного знесення МАФів. Він також запропонував учасникам круглого столу скласти чіткий план подальших дій з врегулювання ситуації та підготувати конкретні пропозиції для влади.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко запевнив, що в столиці залишаться лише законно встановлені і потрібні киянам МАФи. Він повідомив, що зустрічався з представниками цього бізнесу і довів до їх відома наміри влади навести порядок у цій сфері. За словами мера, тим власникам МАФів, хто готовий вести бізнес без порушень і з урахуванням інтересів міста, буде надана така можливість. У планах міської влади залишити в столиці до 7 тис. МАФів. Зараз їх налічується приблизно 20 тис.