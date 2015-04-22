Шахтарі перекрили рух Хрещатиком

Шахтарі перекрили рух на Хрещатику біля Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, вони вивезли на проїжджу частину вагонетку, зібралися довкола неї та б'ють по вагонетці касками.

На Хрещатику та біля міністерства перебувають декілька сотень шахтарів

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Частина шахтарів повезли вагонетку проїжджою частиною на Майдан Незалежності. На відрізку між вулицею Прорізною та Майданом Незалежності рух автомобілів було практично припинено. Після цього мітингуючі повернулися з вагонеткою до міністерства.

Більша частина шахтарів, які зібралися під міністерством, там і залишаються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні шахтарі проводять в Києві акцію протесту.