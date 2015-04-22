Шахтарі-протестувальники вирушили до Міністерства енергетики у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, колону очолює голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Колона шахтарів перекриває лише одне полосу руху - у напрямку Європейської площі.

Шахтарі тримають транспаранти з гаслами та прапори.

Йдучи, вони не виголошують ніяких гасел.

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Водночас, частина мітингувальників залишилася у Маріїнському парку, не реагуючи на заклики Волинця рушити колоною до міністерства.

Нагадаємо, шахтарі зібралися на мітинг у Києві з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.