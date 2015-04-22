Шахтарі-протестувальники вирушили до Міністерства енергетики у Києві
16:41, 22 квітня 2015Київ
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Шахтарі, які сьогодні мітингують у Києві, рушили колоною по проїжджій частині вулиці Грушевського через Європейську площу до приміщення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, колону очолює голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Колона шахтарів перекриває лише одне полосу руху - у напрямку Європейської площі.
Шахтарі тримають транспаранти з гаслами та прапори.
Йдучи, вони не виголошують ніяких гасел.
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Водночас, частина мітингувальників залишилася у Маріїнському парку, не реагуючи на заклики Волинця рушити колоною до міністерства.
Нагадаємо, шахтарі зібралися на мітинг у Києві з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.
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