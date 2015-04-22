Кличко пригрозив звільненням очільникам районів, які не можуть навести лад у столиці

Глави районів, які не виконуватимуть розпорядження щодо наведення ладу у столиці, будуть звільнені. Час для розкачування вже минув. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час наради з головами столичних районів з питань життєдіяльності міста, передає прес-служба мера.

«Я не буду обмежуватися лише доганами. У нас колосально мало часу, щоб навести лад з незаконними забудовами, захопленнями земельних ділянок, МАФами, незаконними газовими заправками та парковками. Відмовки про те, що ми отримали столицю у такому стані, і це нам дісталося від «попередників», - не проходять. За ті процеси, які відбуваються у районах міста, відповідальність, в першу чергу, - ваша», - звернувся Кличко до голів районів столиці.

«Питання стоїть жорстко. З незаконними забудовами, самозахопленнями землі громади, незаконною торгівлею та іншими проблемними питаннями має бути наведений лад. Або доведеться шукати іншу роботу, - звернувся Кличко до глав районів. - Якщо ви не можете впоратися самостійно – звертайтеся за допомогою. Але, якщо очільник району не вирішує проблему і не звертається за допомогою до влади міста та правоохоронців – він не відповідає займаній посаді», - наголосив мер.

Читайте такожМер Києва на звалищі у Голосіївському районі звільнив керівника місцевого благоустрою

Під час проведення наради виявилося, що цифри щодо незаконних забудов, які надає керівництво районів, не співпадають з цифрами столичного департаменту земельних ресурсів. Так, зокрема, за даними районів, 53 будівництва в столиці ведеться з порушеннями, тоді як департамент земресурсів нарахував 146. Керівники районів міста нарахували 1736 незаконних МАФів, а за даними департаменту благоустрою у Києві без дозволів на сьогодні розміщено 4030 кіосків. «Це означає, що ви або не можете впоратися з тими обов’язками, які на вас покладені, або самі замішані у тих негативних явищах, які ми викорінюємо в місті», - зазначив Кличко, звертаючись до голів районів.

Також у ході наради обговорювалася робота новоствореного Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста. Так, за тиждень центр має ідентифікувати усі незаконні забудови, газові заправки, незаконні парковки, МАФи, пересувну торгівлю та торгівлю у підземних переходах. Після цього будуть складені протоколи і направлені до правоохоронних органів. «Очільники деяких районів міста взагалі не зверталися до правоохоронних органів щодо незаконних парковок, газових заправок та торгівлі. Цю ситуацію необхідно терміново виправляти», - зауважив міський голова.

Читайте такожКличко пообіцяв прибрати понад 200 МАФів на Оболоні

У ході наради також обговорювалася необхідність перевірити розміщення паспортів об’єктів на будівельних майданчиках, в яких має міститися уся необхідна інформація про законність будівництва, наявність дозволів та відповідність запланованого будівництва об’єкту, що зводиться. Кличко зазначив, що найближчим часом буде відкритий інформаційний портал, де розміщуватиметься інформація про всі будівництва у Києві, у тому числі незаконні.

Мер Києва також звернувся до представника головного управління столичної міліції з проханням якнайшвидше відреагувати на незаконні забудови та іншу незаконну діяльність у столиці. «Ми розраховуємо на швидку реакцію та допомогу правоохоронних органів. Якщо ми гратимемо злагодженою командою – тоді буде результат», - зазначив Віталій Кличко.