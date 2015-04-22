Шахтарі-протестувальники заявили про плани паралізувати рух в центрі Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець.

«Сьогодні своєю ходою, без бійок, ми паралізуємо рух у центрі Києва», - сказав Волинець, виступаючи перед шахтарями-мітингувальниками, які зібралися біля воріт Адміністрації президента.

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За словами Волинця, ближче до обіду шахтарі мають намір попрямувати до будівлі парламенту, щоб привернути увагу депутатів до вирішення соціальних питань та питань заборгованості із заробітної плати. При цьому ближче до вечора шахтарі мають намір попрямувати до будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на вулиці Прорізній.

Шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.