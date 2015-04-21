Мер Києва на звалищі у Голосіївському районі звільнив керівника місцевого благоустрою

Віталій Кличко звільнив керівника відділу благоустрою Голосіївської райдержадміністрації Валерія Григораша за результатами інспекції району, зокрема вулиці Набережно-Корчуватської, де біля затоки Дніпра виявилося велике сміттєзвалище, повідомляє прес-служба мера.

"Ми оголосили двомісячник благоустрою Києва. У місті відбуваються суботники, щоби зробити столицю чистою і комфортною. А ми бачимо тут, де житлові масиви, пляжна територія, де люди відпочивають, - сміттєзвалище. Я виношу догану голові району. За контроль за прибиранням цієї території також відповідальний керівник районного благоустрою. Ми наведемо тут порядок, але вже без вас. Ви звільнені. Шанс показати свою роботу у вас був", - звернувся Віталій Кличко до керівника благоустрою Голосіївського району, пише газета "Хрещатик".

Мер наголосив, що столична влада звільнятиме чиновників, які не хочуть або не можуть виконувати свою роботу. І звернувся до очільників районів.

"Якщо ви не виконуєте покладені на вас завдання - звільняйтесь, і дайте іншим людям можливість працювати. Моє завдання - контролювати, щоби люди виконували обов'язки, які на них покладені. Якщо вони влаштовують саботаж чи не спроможні ефективно працювати - будемо діяти жорстко. Просити вже немає часу. Двічі на тиждень виїжджаємо по районах, вказуємо на проблемні точки, звертаємось до керівника району, щоби усунути проблеми. Якщо люди не хочуть це робити або не можуть, шукатимемо тих, хто може і хоче", - сказав Кличко.

Він зауважив, що сміттєзвалище на Набережно-Корчуватській буде прибране найближчим часом. "Якщо людям потрібно викидати тут сміття, ми поставимо сміттєві баки, якщо їх тут не вистачає", - зазначив мер.