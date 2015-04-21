На кількох перегонах київського метро потяги збільшать швидкість руху

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен". У повідомленні говориться, що збільшення швидкості стало можливим після проведення робіт, які дозволили зняти раніше встановлені обмеження.

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Зокрема, зміни торкнуться перегонів між станціями "Нивки" - "Берестейська", "Вокзальна" - "Університет", "Університет" - "Театральна", "Хрещатик" - "Арсенальна", "Дарниця" - "Чернігівська", "Лісова" - "Чернігівська" і "Гідропарк" - "Дніпро" на Святошинсько-Броварській лінії.

На Куренівсько-Червоноармійській лінії потяги прискоряться між станціями "Либідська" - "Палац "Україна" і "Либідська" - "Деміївська" , а на Сирецько-Печерській - від станції "Палац спорту" до станції "Кловська" по обох коліях.

Як повідомляв УНІАН, у січні керівництво метрополітену прийняло рішення знизити швидкість пересування потягів до 40 км/ч.