Кличко: Ми маємо створити ситуацію, коли у жодного чиновника і думки не буде про корупційні схеми

Столична влада має створити такі умови, щоби у жодного чиновника і думки не було про незаконні оборудки і корупційні схеми. Оскільки він розумітиме, що відразу буде притягнутий до відповідальності.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на засіданні Антикорупційної ради, повідомляє прес-служба мера.

“Дуже добре, що Антикорупційна рада розпочала свою роботу відразу після свого першого засідання. Робочі групи працюють, фактично, в постійному режимі. Хочу подякувати, що по деяких питаннях ви вже розпочали роботу, наприклад по прискоренню прийняття окремих рішень Київрадою (питання щодо приведення у відповідність порядку по рекламі), розробці нових нормативних документів та багато іншого”, - сказав Віталій Кличко.

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Мер відзначив, що потрібно дуже швидко визначити базові принципи антикорупційної програми. І доручив вже на наступному засіданні розглянути її проект.

“Я чекаю від вас відвертої розмови про випадки корупції в столиці. Більшість з вас представляють тут громадські організації. Спільно працюючи ми повинні створити таку ситуацію, коли у жодного чиновника і думки не буде про незаконні оборудки. Бо розумітиме, що відразу отримає по зубах!” - наголосив Віталій Кличко.

Він закликав учасників Антикорупційної ради надавати всю інформацію щодо будь-яких випадків корупції у столиці.

“А моя реакція буде жорсткою. Я це обіцяю. Нікого не захищатиму. Кожен чиновник у Києві має знати, якщо кияни скаржаться на корупцію в його підрозділі - розцінюватиму це як його особисту відповідальність і участь у незаконних схемах. А це - не просто звільнення, а й наші звернення в прокуратуру, й притягнення до відповідальності. Інших варіантів немає”, - підкреслив мер.

Кличко зауважив: якщо ми хочемо реальних змін і якісного життя для киян, - корупцію треба виривати з корінням.

“Бо й будь-які реформи, й інвестиції в столицю будуть реальними тільки коли ми позбавимося цієї хвороби”, - відзначив мер.