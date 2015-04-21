Кличко: Польща обіцяє нам допомогти у проведенні реформи з децентралізації влади

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

«Вчора я був на Європейському економічному конгресі у Польщі, де представники багатьох країн обговорювали економічні проблеми, ефективні моделі розвитку. Знаєте, я пам’ятаю Польщу 90-х, багато разів там бував... Зараз це абсолютно інша країна, де відбулися швидкі, хай і непопулярні, реформи. Але вони дали ефект! – наголосив Віталій Кличко. – Спілкувався з Бальцеровичем. Як він зазначив, дуже важливою була реформа з децентралізації влади, зокрема фінансової. Це стосується і Києва, де велика частина податків вилучається у державний бюджет, і нам потрібно більше самостійності у цьому напрямку. Поляки сьогодні обіцяють нам допомогти в здійсненні такої реформи – юридично, досвідом. Але ж головне залежить від нас. Щоденної праці і конкретних кроків. У країні, місті, кожному районі», – зазначив мер Києва.

Київський міський голова підкреслив, що буде вимогливо ставитися до роботи і очільників районів, і депутатів, і кожного чиновника.

«Часу на розкачку в нас немає. Хто не працюватиме – звільнить місце», – зазначив Віталій Кличко.