У Києві почали перевірку пологового будинку №3 через звинувачення керівництва в масовому вимаганні

Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Алла Арешкович. "На прийняття рішення щодо ґрунтовного аналізу фінансово-господарської діяльності цього пологового будинку вплинули, в тому числі, скарги пацієнтів і негативні повідомлення в ЗМІ, звернення депутатів Верховної Ради та Київради", - заявила вона.

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За словами Алли Арешкович, "наше завдання - ретельно вивчити ситуацію, дати оцінку діям керівництва і лікарів і прийняти управлінські рішення у разі, якщо факти зловживань і непрофесіоналізму будуть мати місце".

Також у профільному Департаменті повідомили, що до складу комісії увійшли фахівці з фінансового аудиту, експертизи якості, акушерства і гінекології, депутати, члени постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Київської міської ради.

Як заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, "корупція - це страшна хвороба суспільства, а корупція в медицині - це найцинічніше її прояв. Вимагати гроші у пацієнта, який довірив лікарю своє життя і здоров'я, може тільки абсолютно безпринципна людина".

Як повідомляли ЗМІ, в пологових закладах столиці не приймають породіль, поки вони не заплатять "благодійний внесок". Зокрема, як зазначалося, в пологовому будинку №3 (Святошинський район столиці) такий внесок складає мінімум 3,5 тис. грн.