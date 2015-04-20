У Києві проведуть відкриті торги на право розмістити об’єкти сезонної торгівлі





Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, Департамент промисловості та розвитку підприємництва оголосив про проведення торгів на право розміщення об’єктів сезонної торгівлі в Києві.

Біржові торги відбудуться 28 квітня 2015 року о 10.00.

«Ми започатковуємо проведення відкритих торгів для здобуття права на встановлення точок сезонної торгівлі в Києві. Такий формат – це нове для столичних підприємців. Але я сподіваюся, що ця практика успішно «приживеться» і пошириться на інші сфери міського господарства», – зазначив директор Департаменту Максим Кузьменко.

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За його словами, прозорість механізму отримання місця для розміщення торгової точки є «кроком до поліпшення підприємницького середовища та має сприяти створенню комфортних умов для ведення бізнесу».