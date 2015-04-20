У КМДА обіцяють контролювати демонтаж об’єктів на зупинених незаконних будівництвах Києва

Припинення робіт та хід демонтажу об’єктів та незаконних будівництв буде жорстко контролюватися міськими комунальними службами. Про це під час інспекції самовільних будівництв заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомили в прес-службі КМДА.

Нагадаємо, минулого тижня за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка було зупинено кілька масштабних будівництв, які здійснювалися без належної дозвільної документації з порушенням будівельних та санітарних вимог. Зокрема, йдеться про об’єкти на вулицях Здолбунівській, на перетині вулиць Григоренка та Здолбунівської, Фанерній, пише газета "Хрещатик".

«Зараз за цими адресами припинено будь-які будівельні роботи, демонтовано огорожі та інші конструкції, вивезено всю будівельну техніку тощо. Ми не можемо допустити, щоб у місті мали місце будівництва, які здійснюються з порушеннями і несуть загрозу для інвесторів, тобто для киян, які ризикують бути ошуканими. І питання боротьби з незаконними будівництвами стане системним», – підкреслив Петро Пантелеєв.

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За словами заступника голови КМДА, на місці вивільнених від техніки майданчиків та засипаних котлованів, керівництво міста планує облаштувати більш корисні та потрібні мешканцям Києва об’єкти. Це можуть бути зелені зони, спортивні майданчики тощо.