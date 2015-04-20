У Києві почалися планові відключення гарячої води

ПАТ "Київенерго" відключить частині мешканців Подільського, Солом’янського та Святошинського районів гарячу воду з 20 квітня до 4 травня.

Як повідомляє сайт компанії, таке рішення прийнято у зв’язку з гідравлічними випробуваннями тепломереж. Читайте такожБлизько 90% українців отримали заяви і декларації на оформлення субсидій - Яценюк Без гарячого водопостачання залишаться жителі проспектів Гонгадзе, Правди, Свободи, Порика, вулиць Червонопільської, Западинської, Мостицької, Світлицького, Новомостицької, Ужвій, Межової, Галицької, провулків Межовий, Квітневий. А також бульвару Лепсе, проспектів Космонавта Комарова, Відрадного, вулиць Козелецької, Авторемонтної, Василенка, Виборзької, Генерала Тупикова, Гетьмана, Гарматної, Білецького, Качалова, Академіка Каблукова, Піддубного, Борщагівської. Леваневського, Ніжинської, Галана, Пост-Волинської, Героїв Севастополя, Новопольової, Академіка Стражеско, Деснянської, Суздальської, Шепелєва, Газова, Чумака, Метробудівської, Донця, провулків Машинобудівного та Металістів. Доведеться підігрівати воду і жителям проспектів Перемоги, Академіка Палладіна, вулиць Ушакова, Уборевича, Чорнобильської, Спартаківської, Бакала, Бахмацької, Веховинної, Ірпінської, Осінньої, Пономарьова, Жовтневої, Академіка Булаховського. А також вулиць Генерала Наумова, Підлісної, Пушиної, Стуса, Святошинської, Семашка, Прилужної, Олевської, Бахмацької, Ірпіньської, Клавдіївської, Корсунської, Гаршина, Вокзальної, Рахманінова, Львівської і Доброхотова.

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