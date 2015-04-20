Кличко: Досвід Польщі потрібен Україні для проведення ефективних реформ
Він зазначив, що кардинальні зміни в Україні мають відбутися на державному рівні. Водночас, без реалізації реформ на місцевому рівні такі комплексні зміни не будуть ефективними.
Досвід Польщі свідчить про те, що ефективні реформи здатні за короткий час вивести країну з глибокої економічної кризи. І сьогодні такий досвід потрібен Україні.
Про це заявив мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко під час дискусії на Європейському економічному конгресі у Катовіцах, передає прес-служба мера.
Читайте такожСтолична влада обіцяє відкривати кримінальні справи проти незаконних забудовників
"Польща історично є стратегічно важливим партнером України в міжнародних економічних та політичних відносинах. Сьогодні Польща для нас - і приклад успішно втілених реформ та економічного зростання, - підкреслив Віталій Кличко. - Економічна ситуація в постсоціалістичній Польщі початку 90-х років суттєво поступалась індустріально розвиненій Україні. Але на сьогодні ВВП Республіки Польща перевищує український майже в 4 рази, і країна входить у двадцятку найбільших економік світу. Польський досвід свідчить про те, що ефективні реформи здатні за короткий час вивести країну з глибокої кризи. І нам сьогодні цей досвід потрібен", - відзначив мер Києва.
Він зазначив, що кардинальні зміни в Україні мають відбутися на державному рівні. Водночас, без реалізації реформ на місцевому рівні такі комплексні зміни не будуть ефективними.
"Сьогодні Україна працює над змінами до Конституції для реалізації однієї з ключових реформ - децентралізації влади, з передачею більш широких повноважень від органів державної влади на місцевий рівень. У цьому контексті саме польський досвід реформування є цікавим і можливим для застосування в Україні", - сказав Віталій Кличко.
Мер розповів про роботу київської влади, зокрема про боротьбу з корупцією і залучення іноземних інвестицій.
Читайте такожКличко доручив створити план ремонту столичних доріг на наступні 5 років
Кличко також зазначив, що для втілення таких необхідних реформ в Україні сьогодні надзвичайно важлива допомога та підтримка європейських партнерів у врегулюванні конфлікту на Сході України. І подякував Польщі за таку допомогу. "Україна особливо вдячна і за ту політичну, гуманітарну та, зрештою, моральну підтримку, яку надає нам сьогодні Польща. Це для українців, які відстоюють свою державність, територіальну цілісність та право жити в європейській, заможній країні, - дуже важливо. Нам потрібен мир на нашій землі!" - наголосив Київський міський голова.
Кличко підкреслив, що докладає максимум зусиль, щоб українська столиця була майданчиком і прикладом втілення реформ в нашій країні. "У нас з моїм братом Володимиром є гасло: поразка - не варіант. Ні в спорті, ні в політиці, ні в перетвореннях в Україні" - зауважив Віталій Кличко під час спілкування на Європейському економічному конгресі.
У пленарній сесії Конгресу разом з мером Києва брали участь провідні європейські політики і економісти, зокрема Лех Валенса, Лєшек Бальцерович, Хорст Кьолер, Ян Кульчик та інші.