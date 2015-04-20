Кличко: Досвід Польщі потрібен Україні для проведення ефективних реформ

Досвід Польщі свідчить про те, що ефективні реформи здатні за короткий час вивести країну з глибокої економічної кризи. І сьогодні такий досвід потрібен Україні.

Про це заявив мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко під час дискусії на Європейському економічному конгресі у Катовіцах, передає прес-служба мера.

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"Польща історично є стратегічно важливим партнером України в міжнародних економічних та політичних відносинах. Сьогодні Польща для нас - і приклад успішно втілених реформ та економічного зростання, - підкреслив Віталій Кличко. - Економічна ситуація в постсоціалістичній Польщі початку 90-х років суттєво поступалась індустріально розвиненій Україні. Але на сьогодні ВВП Республіки Польща перевищує український майже в 4 рази, і країна входить у двадцятку найбільших економік світу. Польський досвід свідчить про те, що ефективні реформи здатні за короткий час вивести країну з глибокої кризи. І нам сьогодні цей досвід потрібен", - відзначив мер Києва.

Він зазначив, що кардинальні зміни в Україні мають відбутися на державному рівні. Водночас, без реалізації реформ на місцевому рівні такі комплексні зміни не будуть ефективними.

"Сьогодні Україна працює над змінами до Конституції для реалізації однієї з ключових реформ - децентралізації влади, з передачею більш широких повноважень від органів державної влади на місцевий рівень. У цьому контексті саме польський досвід реформування є цікавим і можливим для застосування в Україні", - сказав Віталій Кличко.

Мер розповів про роботу київської влади, зокрема про боротьбу з корупцією і залучення іноземних інвестицій.

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Кличко також зазначив, що для втілення таких необхідних реформ в Україні сьогодні надзвичайно важлива допомога та підтримка європейських партнерів у врегулюванні конфлікту на Сході України. І подякував Польщі за таку допомогу. "Україна особливо вдячна і за ту політичну, гуманітарну та, зрештою, моральну підтримку, яку надає нам сьогодні Польща. Це для українців, які відстоюють свою державність, територіальну цілісність та право жити в європейській, заможній країні, - дуже важливо. Нам потрібен мир на нашій землі!" - наголосив Київський міський голова.

Кличко підкреслив, що докладає максимум зусиль, щоб українська столиця була майданчиком і прикладом втілення реформ в нашій країні. "У нас з моїм братом Володимиром є гасло: поразка - не варіант. Ні в спорті, ні в політиці, ні в перетвореннях в Україні" - зауважив Віталій Кличко під час спілкування на Європейському економічному конгресі.

У пленарній сесії Конгресу разом з мером Києва брали участь провідні європейські політики і економісти, зокрема Лех Валенса, Лєшек Бальцерович, Хорст Кьолер, Ян Кульчик та інші.