Кличко запросив зарубіжних інвесторів до Києва

Мер Києва Віталій Кличко закликав закордонних бізнесменів інвестувати в економіку міста та «процвітати разом».

Про це Кличко заявив у своїй колонці в The Wall Street Journal.

Він зазначає, що «зовнішня агресія проти України» була організована з метою підірвати українську економіку та довести українцям, що «європейський шлях не для них». Але всупереч планам недоброзичливців, Київ відновлений і живе активним економічним життям, цьому зокрема сприяє «підприємницький дух українців».

Читайте такожКличку вручать премію імені Конрада Аденауера за його відданість миру і демократії

За словами Кличка, в той час як ситуація для ведення бізнесу в Росії продовжує погіршуватися, Київ являє собою "з географічної точки зору центральний стартовий майданчик для доступу на зростаючі ринки від Європи до Азії".

Автор запрошує іноземних бізнесменів розвивати діяльність у Києві та оголошує себе особистим гарантом їх прав і безпеки - "як прихильник боротьби за вільне та справедливе бізнес-середовище". "Приєднуйтесь, будемо процвітати разом", - закликає Віталій Кличко іноземних інвесторів.