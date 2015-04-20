На станціях метро і біля них почався демонтаж МАФів

Про це повідомлялось сьогодні під час круглого столу, організованого КП "Київський метрополітен".

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Так, наразі вже розібрано кіоски, що не відповідають вимогам безпеки пасажирів, на станції "Поштова площа", а також розпочато роботи з демонтажу на станції "Осокорки".

Як зазначили фахівці метрополітену, найзавантаженішими кіосками є входи-виходи на станціях "Осокорки", "Позняки", "Академмістечко", "Мінська", "Оболонь", "Харківська" та "Житомирська".

Тому роботи проводитимуться надалі насамперед на цих станція метро.

Загалом, передбачено демонтувати мінімум 130 торгових точок за договорами оренди, що розірвано. «Але за фактом їх більше, тому що не погоджуючи з містом орендарі ділять свої торгові місця на декілька і здають їх в суборенду. Тобто торгових місць 130, а МАФів в класичному розумінні значно більше», - зазначають в метрополітені.

До робіт з демонтажу залучено й комунальні служби міста.