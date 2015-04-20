Двері АП відкриють для екскурсій та покажуть, де в Києві ночував Путін (фоторепортаж)

ДверіАдміністрації президента відкриють для простих українців. У будівлю, де працює Петро Порошенко, майже на годинну екскурсію за попереднім записом зможуть потрапити як українці, так і іноземці. Вмовити на це владу вдалося волонтерам, пише "Сегодня".

Екскурсійний маршрут, крім самої АП, включатиме відвідини Будинку з химерами та «Дому невтішної вдови» на вул. Лютеранській. До речі останній донедавна був закритий навіть для очей журналістів. "Дім невтішної вдови" - елітний готель для високопоставлених членів іноземних делегацій. Там в 1999 році навіть зупинявся Володимир Путін. З сьогоднішнього дня, за словами організаторів, на сайті АП відкриються онлайн-платформи реєстрації для відвідувань закритих коридорів. Потрібно вказати паспортні дані, ПІБ, дату народження та контактний номер телефону. Підтвердження-дозволи будуть надсилати на електронну пошту через три-чотири дні після заповнення заявки. Організатори пояснюють, що пару днів потрібно на перевірку особистих даних силовими структурами.

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Українцям покажуть частину першого і другого поверхів. У владні ж кабінети людей не пустять.

"Я, як і всі журналісти, знаю, що на 4-му поверсі - кабінет президента", - розповідає екскурсовод Марина Саморукова.

За словами одного із засновників "Волонтерської сотні" Арсенія Фінберга, відвідування АП та "Дому невтішної вдови" буде безкоштовним. Екскурсія ж в Будинок з химерами, як і раніше, коштуватиме 75 грн (організовує її Музей історії Києва). Спочатку кожної суботи на екскурсії пускатимуть дві групи по 10 чоловік. В подальшому, можливо, відвідування АП та "Дому невтішної вдови" стане платним: гроші підуть на допомогу військовим і волонтерам.

Після АП екскурсійний маршрут пролягає до Будинку з химерами, побудованого відомим архітектором Владиславом Городецьким у 1901-1902 роках. Сам Городецький жив на 4-му поверсі - апартаменти займали 380 м. кв Саме з цього поверху і проходитиме екскурсія. Тепер - це офіційна резиденція президента. Наприклад, минулого літа там проходили переговори Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Але кімнату для розмов віч-на-віч на 6-му поверсі не покажуть. Первісне оздоблення кімнат можна подивитися на фото, які показують екскурсоводи. Після реконструкції в 2003-му інтер'єр та розпису відновили. Так, вдалося повернути майже первісний вигляд холу, який іноземні гості заходять з центрального входу. На стінах зображено підводний світ з затонулими кораблями, а на стелі - ліпнина у вигляді щупалець восьминога, прикрашених різнокольоровими морськими раковинами, їжаками і водоростями.

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Замикає маршрут "Дім невтішної вдови". До минулої суботи туди не пускали навіть журналістів. Назву він отримав завдяки жіночому маскарону на фасаді. Від колишнього оздоблення збереглися ліпнина на стелях, ковані сходи та камін у великий обідній кімнаті. Саме на його тлі у 2003-му тоді ще президент Леонід Кучма разом з онуком і собакою записували новорічне привітання. Меблі всі нові - її замовляли в Італії. Мало хто знає, що з 94-го будівля служить віп-готелем для високоповажних закордонних гостей президента України. Там зупинялися екс-держсекретар США Кондоліза Райс, Борис Березовський, нинішній глава Мзс РФ Сергій Лавров та навіть Володимир Путін. Підтверджують це записи у журналі. У зошиті в клітинку записують дані про кожного постояльця.