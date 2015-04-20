У Києві оголосили конкурс на кращу ідею з реконструкції Контрактової площі

Про це повідомляється на сайті відомства.

За словами заступника директора Департаменту Андрія Вавриша, Контрактова площа має багатовікову історію і великий потенціал для того, щоб стати центром тяжіння для культурного життя столиці. Але сьогодні її заполонили різноманітні кіоски.

"Зрозуміло, що площі потрібні зміни. Тому ми залучаємо досвідчених архітекторів, провідних фахівців у галузі містобудування, аби на конкурсній основі з їх допомогою відродити дух площі та зробити її комфортним місцем для відпочинку киян", - зазначив Вавриш.

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За умовами конкурсу концепція облаштування Контрактової площі має відповідати принципам сталого розвитку міста та враховувати історико-культурний та композиційно-художній потенціал площі.

"Головна задача конкурсу – знайти реальне рішення щодо комплексної організації території площі, яке можна втілити протягом 6 місяців. Концепція облаштування площі має передбачати створення пішохідних зон, велоінфрастуктури, освітлення", - розповів Вавриш.

Організатори конкурсу запрошують до участі архітекторів. Результати будуть представлені наприкінці травня 2015 року. Після цього упродовж місяця кияни зможуть ознайомитися з роботами учасників на виставці проектів.