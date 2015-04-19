Станція метро "Хрещатик" зачинена через повідомлення про замінування

У столичному метро станція "Хрещатик" та пересадка на "Майдан незалежності" зачинені для пасажирів у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Читайте такожОдин із входів на станцію метро "Позняки" тимчасово закрили (фото) Зазначається, що пересадка на "Майдан незалежності" зачинена для пасажирів. Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами, йдеться в повідомленні.

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