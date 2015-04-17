Кличку вручать премію імені Конрада Аденауера за його відданість миру і демократії

23 квітня у Кельні меру Києва Віталію Кличку вручать премію імені Конрада Аденауера. Кличко став лауреатом премії за 2014 рік. Український політик удостоєний почесної нагороди за свою відданість миру і демократії в Україні.

Члени опікунської ради премії одноголосно підтримали це рішення. І відзначили, що незвичайна кар'єра Віталія Кличка від чемпіона світу з боксу до мера української столиці і його діяльність при розгляді і вирішенні найрізноманітніших проблем вразили оргкомітет премії.

“Віталій Кличко вже багато років займається політикою в Україні, а в 2010 році він очолив новостворену партію «Український демократичний альянс за реформи» (УДАР), яка зіграла важливу роль у протестах Євромайдану проти режиму Януковича”, - йдеться у заяві оргкомітету премії.

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Премію Кличку вручать на урочистій церемонії, яка традиційно відбувається в історичній ратуші Кельна. Мерія Кельна заснувала премію імені Конрада Аденауера в 2002 році в пам'ять про колишнього обер-бургомістра міста і першого федерального канцлера ФРН.

Премія вручається раз на два роки за "вагомий внесок і особливі заслуги в організації життя і роботи у великому місті: інноваційні та сміливі рішення в розвитку великого міста, зручного для життя, європейську інтеграцію, а також підтримку і зміцнення місцевого самоврядування в Європі".

Лауреатами премії імені Конрада Аденауера у різні роки були французький політик, екс-мер Ліона Раймон Барр, екс-Президент Румунії Траян Бесеску, італійський політик, колишній мер Палермо Леолука Орландо, колишня президент Латвії Вайра Віке-Фрайберге та інші.