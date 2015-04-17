Через корупційні схеми в київському зоопарку не добудували слоновник, ветклініку та ще 20 приміщень

У Київському зоопарку на даний час нараховується 22 недобудованих приміщення, проекти більшості яких вже застаріли.

Про це у коментарі УНІАН повідомив генеральний директор КП «Київський зоопарк» Кирило Трантін.

«У зоопарку 22 об’єкти недобудови. Більш того, проекти цих будівництв вже застарілі, і їх треба або руйнувати, або перепроектувати. Але й те, й інше коштує значні суми. В нинішній ситуації в нас завдання інше - щоб тварини були ситі, здорові та доглянуті», - сказав Трантін.

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Отже, за його словами, цього року на цих недобудованих об’єктах не планується жодних робіт, вони заморожені. Серед найбільших «заморожених» проектів Трантін назвав 8: слоновник, нова ветклініка, котельня, павільйон людиноподібних мавп та ще 4 об’єкти для мавп.

Своєю чергою директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець пояснив, чому у зоопарку така велика кількість недобудованих приміщень.

«Тут були старі корупційні схеми колишніх керівників зоопарку, які постійно починали будівництва, тобто початкові етапи будівництва вольєрів, і не закінчували, щоб поступово списувати кошти з бюджету. Тому в зоопарку виникла велика кількість незакінчених вольєрів, які вже понад 10 років тут знаходяться. Є навіть 20-річні вольєри», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мер Києва Віталій Кличко проінспектував Київський зоопарк. Під час відвідування він сказав журналістам, що підприємство дісталось новому керівництву з боргом у сумі 9 млн грн, але вже повернуто 3 млн грн, а решту зоопарк планує віддати до кінця року.

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Трантін був призначений на посаду гендиректора Київського зоопарку на початку жовтня 2014 р. Раніше він працював у зоопарку завідувачем науково-просвітницького відділу і заступником директора.

До початку вересня минулого року посаду директора обіймав Євген Кирилюк. Його звільнив мер Києва Віталій Кличко.

Довідка УНІАН. Київський зоологічний парк займає площу близько 34 га, на яких розташовані більше 100 об’єктів (кліток, вольєрів, підсобних приміщень).