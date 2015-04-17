За парканом київського СІЗО: в яких умовах живуть арештанти (фоторепортаж)
17:49, 17 квітня 2015Київ
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Перші будівлі київського СІЗО були зведені в 1860 і 1910 роках.
Фотокореспондент УНІАН побував у Київському слідчому ізоляторі (Лук'янівському СІЗО).
Сьогодні виконуючий обов'язки начальника Управління Державної пенітенціарної служби в місті Києві та Київській області Юрій Сіденко заявив, що столичний СІЗО може бути перенесений за межі Києва.
“Вже назріла та нагальна потреба будівництва нового слідчого ізолятора і можливо навіть не на цій території його потрібно будувати і будувати негайно”, - сказав він.
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За словами Сіденка, перші будівлі київського СІЗО фізично та морально застаріли, оскільки були побудовані в 1860 і 1910 роках.
Лук'янівське СІЗО перенесуть за межі міста
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