На Ленінградській площі в Києві на місці незаконної забудови висадили майже півсотні дерев

Сьогодні на Ленінградській площі з’явився новий сквер. Його висадили на місці незаконної забудови, яка спотворювала місто останні 20 років. Відкриваючи новий сквер заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що у відношенні незаконних будівництв позиція міської влади є безкомпромісною – вони повинні бути ліквідовані, повідомляє газета "Хрещатик" із посиланням на прес-службу КМДА.

«Сьогоднішнє відкриття нової зони відпочину для киян на місці незаконного будівництва є символічним. Місяць тому міський голова Віталій Кличко дав доручення прибрати самобудову, яка спотворювала територію Ленінградської площі та облаштувати тут сквер. І так ми будемо вчиняти на місцях усіх незаконних забудов. За останній тиждень мер зупинив три випадки самовільних будівництв», – повідомив він.

Читайте такожСтолична влада обіцяє відкривати кримінальні справи проти незаконних забудовників

Заступник голови КМДА також звернув увагу, що до облаштування зеленої зони долучилися керівники підприємств, які розташовані поруч.

«Близько 15 підприємців допомогли під час благоустрою. Загалом з території вивезено 15 машин сміття, влаштовано 3 лави для відпочинку, завезено близько 96 кубометрів ґрунту, влаштовано доріжку тощо. У сквері вже на сьогодні висаджено близько півсотні дерев», – поінформував Петро Пантелеєв.