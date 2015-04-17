У міліції підтвердили обстріл машини заступника комбата батальйону "Київ-1"

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.

На місці події виявлено два отвори у вікнах передніх бокових дверцят автомобіля. Гільз не виявлено.

На місці скоєння злочину працює слідчо-оперативна група.

У главку міліції зазначили, що на момент обстрілу людей в автомобілі не було.

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Інформацію про подію внесено до обліку та не виключено, що після відповідних слідчих дій може бути відкрито кримінальне провадження за ст. 194 (навмисне пошкодження чужого майна) Кримінального кодексу України з подальшим внесенням до Єдиного державного реєстру досудових слідувань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook народний депутат від партії «Народний фронт», координатор спецпідрозділу «Київ-1» Євген Дейдей заявив про обстріл автомобіля заступника командира батальйону.