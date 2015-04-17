Кличко проінспектував столичний зоопарк, де погодував бегемота й відвідав горилу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після інспекції зоопарку.

Кличко висловив сподівання, що всім киянам та гостям столиці сподобаються у зоопарку. Також він сподівається, що кількість відвідувачів зоопарку цього року зросте в порівнянні з минулим сезоном.

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Водночас він закликав всіх не байдужих брати під свою опіку тварин. Кличко зазначив, що задоволений тим, що Хайден Пентєрі – дружина його брата – теж допомогла и продовжує надавати допомогу Київському зоопарку. Так, за рахунок її коштів було збудовано новий вольєр для 41-річного горили Тонні.

«На сьогодні це вже кращий сервіс. Ми робимо зоопарк набагато кращим, надаємо можливість в зоопарку сьогодні ще ближче доторкнутися до тварин в прямому та переносному сенсі. Для цього реалізуються певні програми. Ми їх обговорили з директором зоопарку», - зазначив мер.

Зокрема, він звернув увагу на нові можливості для відвідувачів годувати багатьох тварин спеціальними кормами, які реалізуються поряд з вольєрами працівниками зоопарку. Також відвідувачі можуть отримувати більше інформації про тварин.

Крім того, колекція тварин поповнюється – днями в зоопарк привезли страусів, а також відкрито нову експозиція з валійськими козами.

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Також Кличко зазначив, що задоволений тим, в якому стані перебувають вольєри та тварини в них.

Кличко відзначив і проект нового вхідного електронного квитка до зоопарку, який буде запроваджений в травні і наразі тестується. Передбачається, що це дасть можливість чітко фіксувати кількість відвідувачів, що унеможливить зловживання.

За словами Кличка, він був у багатьох європейських зоопарках і має з чим порівнювати київський.

«Дійсно, нам потрібно інвестувати ще. І я спілкувався з фахівцями, з керівництвом зоопарку - ми зможемо тоді зробити такі ж самі умови», - сказав міський голова.

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Він також зазначив, що нове керівництво зоопарку розпочало роботу з великим боргом підприємства у розмірі 9 млн грн.

«Сьогодні 3 млн грн боргу повернуто, і зараз я отримав інформацію від директора зоопарку Кирила Трантіна, що до кінця року вони беруть на себе зобов’язання звести борг до нуля», - сказав Кличко.

«Тобто зоопарк повинен працювати, і чим більше відвідувачів буде у парку, тим більше зоопарк отримуватиме коштів і тим швидше він розвиватиметься. І якщо відвідувачі будуть отримувати задоволення, то вони повертатимуться сюди знову і знову», - додав Кличко.

Мер сьогодні відвідав зоопарк з двома своїми синами. Директор зоопарку, який супроводжував мера, надав можливість членам сім’ї мера погодувати слона та бегемота, зайшовши з ними у безпечну частину вольєрів.

Мер зізнався, що останній раз з сім’єю був у зоопарку 5 років тому, але у Київському зоопарку з синами вперше.

«Діти були багато разів, а от зі мною не виходило прийти», - зазначив він.

«Весна, гарна погода, нові тварини є в зоопарк, починається новий сезон, тобто я бачу всю чисто, все працює. Поки що рано щось говорити, але сподіваюсь що під кінець сезону це зможуть оцінити ті, хто відвідає зоопарк і зможуть залишити свої враження. Ми всіх запрошуємо», - сказав міський голова наприкінці інспекції.