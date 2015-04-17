ДПтС: у Києві необхідно негайно будувати новий СІЗО

Київський слідчий ізолятор (Лук'янівське СІЗО) може бути перенесений за межі столиці, у Державній пенітенціарній службі наголошують на необхідності будівництва нового СІЗО через зношеність нинішніх будівель та мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив виконуючий обов'язки начальника Управління Державної пенітенціарної служби у місті Києві і Київській області Юрій Сіденко.

“Вже назріла та нагальна потреба будівництва нового слідчого ізолятора і можливо навіть не на цій території його потрібно будувати і будувати негайно”, - сказав він.

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За словами Сіденка, перші будівлі київського СІЗО фізично і морально застаріли, бо були збудовані у 1860 і 1910 роках.

Сіденко зазначив, що ремонт камер у СІЗО є “викиданням коштів на вітер, оскільки каналізаційна, вентиляційна системи та стіни потребують змін”.

“Тому відремонтувати, на нашу думку, це все, що на сьогодні є, буде потребувати значно більше коштів, ніж на будівництва нового слідчого ізолятора”, - зазначив Сіденко.

Також він зауважив, що з держбюджету виділяється близько 30 млн грн на утримання Лук'янівського СІЗО протягом року.

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Водночас заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе додав, що новий слідчий ізолятор у столиці вже давно треба було побудувати.

“Це ми мали починати у 2005 році. Ми зараз розробляємо конкретний план, і хочемо обов'язково попросити наших західних партнерів, донорські організації, щоб вони теж взяли в цьому участь, тому що з одного боку, вони нам допомагають і консультаціями, і експертами з різних законодавчих актів, плюс ми постараємось залучити їх, щоб вони брали участь в інфраструктурних проектах”, - сказав заступник міністра.