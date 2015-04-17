У Києві обстріляли машину заступника комбата батальйону "Київ-1" (фото)

Про це в Facebook написав народний депутат, комбат "Києва-1" Євген Дейдей.

"Пару годин тому невідомі обстріляли машину заступника командира батальйону "Київ-1". У столиці. Вдень... Без сумніву у всіх обставинах цієї події розбереться слідство, а виконавці і організатори будуть заарештовані", - написав він.

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Він також розмістив фото обстріляного автомобіля.

Пару часов назад неизвестные обстреляли машину заместителя командира батальона "Киев-1". В столице. Днем...Без сомнения... Posted by Евгений Дейдей on 17 Апрель 2015 г.

Нагадаємо, 26 березня, у центрі Києва - на Бессарабській площі - під час затримання зловмисників сталася стрілянина, було поранено дві людини, в тому числі міліціонера. У столичній міліції назвали стрілянину "кримінальними розбірками".