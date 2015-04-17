У Києві з початку року викрали понад 400 автомобілів

Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні ДАІ.

Найбільш популярними автомобілями у викрадачів є «ВАЗ» (викрали 60), «Toyota» (54), Lexus» (24), «Daewoo» (20) та «BMW» (19).

Читайте такожУ Києві за добу викрали 9 автомобілів

За даними ДАІ, у столиці найчастіше викрадали транспортні засоби у Голосіївському, Оболонському, Дарницькому та Печерському районах. Так, з початку року на вулиці Глушкова скоєно 8 автокрадіжок, а на проспекті Сталінграда - 6. По 5 незаконних заволодінь зареєстровано на Оболонському проспекті і проспекті Бажана, вулиці Голосіївській. Також у Печерському районі, на бульварі Лесі Українки, викрадено 4 авто.

Державтоінспекція звертає увагу водіїв на те, що в столиці злочинці найчастіше викрадають автомобілі уночі та надають перевагу тим, що стоять неподалік будинків, а також у неосвітлених місцях.