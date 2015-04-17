У Києві вітер зірвав дах будинку і кинув його на машини

00:42, 17 квітня 2015
Київ
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16 квітня у Музейному провулку в центрі Києва через сильні пориви вітру частина даху житлового будинку впала у двір

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В результаті падіння покрівлі було пошкоджено чотири автомобілі.

Ніхто з людей не постраждав, повідомляє Главком.

Синоптики оголосили у Києві та області штормове попередження.

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