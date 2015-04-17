У Києві вітер зірвав дах будинку і кинув його на машини
00:42, 17 квітня 2015Київ
1409
16 квітня у Музейному провулку в центрі Києва через сильні пориви вітру частина даху житлового будинку впала у двір
У Києві вітер зірвав дах будинку і кинув її на машини / скріншот
В результаті падіння покрівлі було пошкоджено чотири автомобілі.
Ніхто з людей не постраждав, повідомляє Главком.
Синоптики оголосили у Києві та області штормове попередження.
Читайте такожЗавтра в Україні через дощі температура впаде на 7 градусів
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter