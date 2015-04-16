Міліція затримала "мінера" київського метро

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУМВС України в місті Києв

"Повідомлення про замінування станції Київського метрополітену "Арсенальна" надійшло на спецлінію "102" близько другої години дня. Анонім зателефонував та сказав, що через 23 хвилини станція метро "Арсенальна" вибухне. Правоохоронцям вистачило 2 доби, щоб встановити та затримати зловмисника", - зазначають у прес-службі.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, експертів-вибухотехників та інспекторів кінологів зі службовими собаками. На час обстеження станцію метро "Арсенальна" було зачинено, людей – близько 150 осіб - евакуйовано.

Читайте такожВ Києві через загрозу вибуху зачинено станцію метро "Площа Льва Толстого"

Протягом двох діб оперативники карного розшуку лінійного управління столичної міліції встановили особу анонімного дозвонювача та визначили його місце знаходження. Ним виявився 35-річний чоловік, безробітний, без постійного місця проживання, уродженець Хмельницької області. У скоєному "мінер" повністю зізнався, однак мотиву свого вчинку пояснити не зміг. Лише повідомив, що був у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).