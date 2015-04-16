У Києві прибрали кладовища напередодні поминальних днів (фото)

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на своїй сторінці Facebook.

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"Мер Києва Віталій Кличко, відповідним розпорядженням доручив комунальникам привести у належний санітарний стан міські кладовища та прилеглі до них території. Міська влада докладає усіх необхідних зусиль, аби не виникало питань щодо чистоти й благоустрою території кладовищ, адже це останнє на що повинні відвідувачі звертати увагу в період поминальних днів. В ході інспекцій з благоустрою ми неодноразово здійснювали перевірку виконання цих робіт та вказували комунальникам на недопрацювання», - зазначив він.

Він підкреслив, що на міських кладовищах вперше прибирано та вивезено сміття зі стихійних звалищ.

"Вперше альпіністи зі спецспорядженням зрізають аварійні дерева, облаштовано 112 військових поховань, братських могил та меморіалів, підготовлено та запущено 20 поливальних водопроводів, відремонтовано та пофарбовано огорожі й ворота", - підсумував Пантелеєв.