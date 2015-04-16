Кличко оглянув, як передають на випробування новий АН-178

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на урочистій церемонії завершення побудови та передачі на випробування літака АН-178, повідомляє прес-служба мера.

"Я неодноразово бував у вас на підприємстві і сьогодні хочу привітати вас зі справжньою подією у вітчизняному літакобудуванні – завершенням побудови та початку випробувань нового транспортного літака Антонов-178, - сказав Віталій Кличко. - Це – і робочі місця, і нові надходження до держбюджету, адже у виробництві АН-178 задіяні понад 30 українських підприємств. Крім того, це – великий крок в євроінтеграційному напрямку. Бо понад 200 компаній з 14 країн світу, у тому числі Великої Британії, Німеччини, Франції та Голландії надають свої комплектуючі вироби для нашого АН-178. Саме так, через спільну реалізацію масштабних комерційних програм, і повинні йти реальні інтеграційні процеси", - наголосив мер Києва.

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Кличко зазначив, що незважаючи на складний час і багато перепон, трудовий колектив зробив великий крок вперед, важливий для підприємства, міста Києва і для нашої держави. "Хочу привітати кожного з вас, хто доклав свої зусилля, свій досвід, знання, енергію, щоби ця презентація відбулася. 7 травня будуть повітряні випробування цього літака. Буду дуже вдячний, якщо зможу взяти у них участь", - сказав Київський міський голова.

Мер також висловив сподівання, що цей літак використовуватиметься не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах. "Я щойно отримав інформацію, що вже є попередні замовлення. Велика справа - побудувати літак, дуже важливо запустити в повітря і не менш важливо - щоби був попит на ці літаки, які мають історію, встановили багато світових рекордів. Хочу побажати подальших успіхів у реалізації цього проекту. Це сьогодні дуже важливий крок для всіх нас", - відзначив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що нагальне питання сьогодні - обороноздатність України. І зауважив, що на базі цього комерційного літака, «Антонов» за завданням Міноборони України, почав створення його військово-транспортної версії. "Прийняття цієї машини на озброєння підвищить мобільність нашої армії та наблизить її до сучасних стандартів", - сказав Кличко.