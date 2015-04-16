Київрада створила контрольну комісію з питань перевірки діяльності АЗС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, таке рішення було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні ради.

Як зазначив доповідач з цього питання та обраний голова ТКК Віталій Даниленко, у п'яти районах (Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Подільському та Голосіївському) розташовано близько 250 АЗС.

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Він зауважив, що було проведено вісім засідань робочої групи з питань перевірки автозаправних та газових станцій, яка зібрала інформацію від різних структурних підрозділів КМДА та має експертну оцінку фахівців Української асоціації скрапленого газу.

В результаті виїзних засідань даної робочої групи та безпосередньо моніторингу об'єктів ГАЗС з'ясувалося, що більш ніж 80% таких об'єктів працюють без належної документації та несуть реальну техногенну загрозу місту.

Оскільки такі об'єкти встановлено в заборонних зонах, а саме: зелені та прибудинкові території, газові магістралі та повз електромережу, це створює подвійну небезпеку вибуху. Також зазначено, що всі без винятку незаконно встановлені газові автозаправні станції здійснили самовільне захоплення земель, що належать територіальній громаді столиці. У зв'язку з цим до бюджету столиці не надходять десятки мільйонів гривень щороку.

До складу комісії увійшли ще 8 депутатів Київради.

Попередній звіт роботи комісії, строк діяльності якої визначено на 6 місяців, буде заслухано не пізніше місячного терміну з дати прийняття цього рішення.