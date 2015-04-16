Почав роботу інтерактивний ресурс психологічної допомоги бійцям АТО

Про це повідомили в Українському кризовому медіацентрі. За словами психолога Катерини Пронози, даний інтерактивний ресурс спрямований на надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин з подолання наслідків психотравмуючих подій.

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Ресурсну основу сайту складають матеріали, які використовуються у Канаді мережею Operational Stress Injury (OSI) Clinics, – це клініки, що опікуються психічним здоров’ям колишніх військовослужбовців та ветеранів поліції, а також займаються профілактикою та лікуванням посттравматичного стресового розладу.

«Даний сайт є унікальним, бо дає можливість дистанційно, оперативно та анонімно робити самодіагностику, дізнаватися, що таке психотравма, стрес, якими є його наслідки, а також яка у конкретному випадку може бути допомога та самодопомога», – зазначила вона. Катерина Проноза розповіла, що на сайті є декілька опцій з тієї чи іншої проблематики, інтерактивні опитувальники, за допомогою яких людина може оцінити свій стан психічного здоров’я, ідентифікувати первинні ознаки розладів та спланувати подальші дії.

За словами координатора навчання та методологічної роботи Анни Стативки, на сьогодні до психологічної допомоги військовим залучено понад 200 психологів по всій Україні.