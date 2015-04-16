У Києві хочуть демонтувати всі радянські символи на будівлях до 24 серпня

Про це у Facebook повідомив член бюджетної комісії Київради, депутат Олександр Вовченко.

«Цей проект рішення був підготовлений ще до прийняття так званого "Закону про декомунізацію", але терміни, встановлені проектом рішення, відповідають вимогам щойно прийнятого закону»,- повідомив депутат.

«Інвентаризацію комуністичної символіки пропонується здійснити до 28 червня 2015 року, а демонтаж - до Дня Незалежності, 24 серпня»,- зазначив Вовченко.

Читайте такожЗаборона комуністичної символіки посилить потенціал нових "лівих" проектів - політолог

Крім того, згідно з проектом рішення, до 31 березня 2016 року пропонується на місці демонтованих серпів і молотів встановити українську державну символіку.

Профільна комісія одностайно підтримала проект рішення Київради про заміну комуністичної символікиСьогодні зранку, ще... Posted by Олександр Вовченко on 16 Квітень 2015 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада засудила комуністичний і націонал-соціалістичний тоталітарні режими і заборонила пропаганду і символіку в Україні.