У "Софії Київській" почалися роботи з відновлення обваленої стіни

Про це повідомила прес-служба заповідника. "14 квітня відбулась перша робоча нарада генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської з директором Науково-дослідного і проектного інституту містобудування (НДПІ) Миколою Сюром і заступником директора інституту з наукової частини Ігорем Соколовим", - йдеться в повідомленні.

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На зустрічі домовилися про те, що НДПІ найближчим часом і за свої кошти підготує проектну документацію на відбудову стін "Софії".

Крім того, повідомляється, що наукове супроводження проектних робіт буде виконуватися державним проектним інститутом УкрНДІпроектреставрація, а науково-технічне - Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.

За словами головного інженера заповідника Вадима Кириленка, ремонт 50 м зруйнованої стіни обійдеться приблизно в 75 - 100 тис. грн. Організаціям же буде перерахована символічна сума.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Національномузаповіднику "Софія Київська" обвалився фрагмент цегляної огорожі.