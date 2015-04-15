Влада Києва буде готувати собі фахівців в Академії муніципального управління

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов під час зустрічі зі студентами Академії муніципального управління.

«Зараз у столиці відбувається реформування житлово-комунального господарства, реорганізація ЖЕКів, транспортної системи. Саме тому сьогодні нашому місту необхідні висококваліфіковані та вузькопрофільні спеціалісти з енергозбереження, ліфтового господарства, управління ОСББ, організації транспортних потоків, паркувального господарства, розвитку зелених зон, а також залучення інвестицій», – сказав він.

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Також Ігор Ніконов зауважив, що за необхідності столична влада пропонуватиме адміністрації академії створювати нові профілі спеціальностей, які необхідні місту: «Ми хочемо вдосконалювати кадровий потенціал та резерв столиці, опираючись на сучасні вимоги та європейські стандарти. І саме Академія муніципального управління готує спеціалістів-управлінців та знавців міського господарства».