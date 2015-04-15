Столична влада обіцяє відкривати кримінальні справи проти незаконних забудовників

На незаконних забудовах у Києві вилучатимуть техніку та порушуватимуть кримінальні провадження проти забудовників-піратів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будмайданчиків за участі заступників глави КМДА, очільників районів столиці та керівництва Київської міліції. Спочатку мер відвідав ділянку на вулиці Здолбунівській, 11-13 у Дарницькому районі, де ведеться незаконне будівництво, пише газета "Хрещатик".

"Останнім часом спостерігається хвиля протестних настроїв серед населення щодо незаконних забудов. На вільних ділянках - у скверах, парках - раптом виникає огорожа. Водночас жодної реакції від очільників районів немає. Це або недбальство з боку глави району і його некомпетентність, або корупція, і він бере участь в цій забудові, на яку немає жодних документів!" - наголосив Віталій Кличко.

Він відзначив, що будівництво на Здолбунівській розпочалося ще в березні, водночас жодної реакції голови району не було. "Будівництво триває. Потім виросте будівля, без жодних документів будуть продані квартири, потім виникне чергова "Еліта-центр". Хочу наголосити: якщо документів на будівництво немає, якщо відбувається порушення закону, будівництво повинне бути припинене, а винні - притягнуті до відповідальності", - зазначив Київський міський голова.

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Мер розповів, що ділянка на Здолбунівській належить місту Києву, її незаконно захопили, офіційної інформації про забудовника немає, як і інформації про призначення будівлі.

Кличко наголосив, що ця незаконна споруда буде демонтована, котлован залитий, а огорожу навколо почали вже зносити. Він також звернув увагу на присутність на будівельному майданчику "тітушок". "Тут хлопці-тітушки охороняють будівництво, хтось їх найняв. У нас не дуже гарна ситуація з мобілізацією. Тож у мене прохання до воєнкома: якщо хлопці мають багато сил, не потрібно охороняти незаконні будівельні майданчики, а потрібно охороняти кордони країни", - сказав Віталій Кличко.

Після цього мер відвідав незаконне будівництво на перетині проспекту Григоренка і вулиці Здолбунівської. "Це незаконне будівництво в червоній зоні. Без будь-яких документів. Ця земля не куплена, не в оренді, це земля Київської громади. Зараз міліція відкриває кримінальне провадження, будівельна техніка буде заарештована і тоді знайдеться власник, і ми встановимо, хто стоїть за цим незаконним будівництвом. Немає значення, це депутат чи простий громадянин, - закон однаковий для всіх. Ми поставимо крапку в цій будівельній анархії", - підкреслив Віталій Кличко.

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Мер також відзначив, що такі ділянки з незаконними забудовами є майже в кожному районі. І наголосив, що дав розпорядження зібрати всю інформацію щодо незаконних забудов, МАФів, пересувних торговельних точок, парковок, рекламних носіїв, які не мають законних документів. "Прошу дати ці списки мені і копію до столичного главку. І не чекайте поки приїде мер і буде вас тикати носом. У вас є всі повноваження зупиняти незаконні забудови, не допустити встановлення незаконних МАФів і слідкувати за порядком в районі", - зазначив Віталій Кличко.

Після цього мер також відвідав незаконну забудову по вулиці Фанерній, 5а у Дніпровському районі, яка теж буде демонтована.