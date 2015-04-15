В Києві через загрозу вибуху зачинено станцію метро "Площа Льва Толстого"

10:03, 15 квітня 2015
Київ
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Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. 

Поезда проследуют мимо

У столичному метро в зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху зачинено для входу та виходу пасажирів станцію «Площа Льва Толстого».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".

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Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди прямують повз станцію без зупинки.

Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами, зазначили в прес-службі.

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