В Києві через загрозу вибуху зачинено станцію метро "Площа Льва Толстого"
10:03, 15 квітня 2015Київ
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Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію.
Поїзда прямуватимуть повз "Площу Льва Толстого" без зупинки / AMY / wikipedia.org
У столичному метро в зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху зачинено для входу та виходу пасажирів станцію «Площа Льва Толстого».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".
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Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди прямують повз станцію без зупинки.
Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами, зазначили в прес-службі.
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