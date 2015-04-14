Завтра батареї у квартирах всіх киян стануть холодними

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Відключення соціальних об'єктів і житлового фонду відбувається відповідно до технічних регламентів та погодних показників. Станом на сьогодні близько половини від усіх категорій споживачів Києва вже відключено від опалення. Завтра цей процес буде завершено», – повідомив він.

Нагадаємо, що з 8 квітня у столиці прийнято рішення про завершення опалювального сезону і розпочато припинення подачі тепла в адміністративні будівлі міста. 14-го квітня, після того, як протягом трьох днів температура повітря не опускалася нижче +8С, тепло припинили постачати й до житлових будинків.

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«Слід зазначити, що будинки ОСББ та ЖБК, а також об’єкти соціальної сфери – лікарні, дитячі садки, школи опалення можуть відключити подавши індивідуальну заявку від імені управляючого органу», – пояснив Петро Пантелеєв.

Зупинка системи центрального опалення згідно з технічним регламентом займає від 3-х до 7 днів.