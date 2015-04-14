Міліція затримала 12 пікетувальників біля Вищого господарського суду України

Про це повідомляє прес-служба ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

"За вчинення протиправних дій міліція затримала та доставила до Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві 12 осіб. Зараз вони дають пояснення правоохоронцям щодо мотивів своїх дій", - наголошується в повідомленні.

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Також сказано, що матеріали за цим фактом зареєстровані до Єдиного обліку районної міліції, та розпочато перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення і встановлено ступінь провини кожного із учасників інциденту.

"Сьогодні у Вищому господарському суді України проводилося судове засідання у справі жителя Кривого Рогу. Опівдні близько 50 чоловіків підійшли до адміністративної будівлі суду та розпочали його пікетування. Згодом мітингувальники вдалися до протиправних дій та намагалися прорватися до приміщення суду, при цьому було пошкоджено скляні двері", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "задля вгамування агресивно налаштованих учасників акції та відновлення громадського порядку мітингувальникам було запропоновано створити ініціативну групу, представники якої могли б перебувати у судовій залі під час засідання. Після цього 12 осіб було допущено до приміщення на судове слухання. Всупереч проханням та вимогам дотримуватися чинного законодавства, ці люди одразу почали порушувати громадський порядок та намагалися зірвати судове засідання".