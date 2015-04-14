У Києві цього року капітально відремонтують 556 житлових будинків

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, затверджені адресні переліки об'єктів у різних районах міста.

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Ремонт буде відбуватися там, де термін експлуатації ліфтів перевищує нормативний, і зношеність технічних частин ліфтового обладнання може призвести до травмування людей, покрівельний матеріал частини дахів втратив щільність, що спричиняє потрапляння атмосферних вод на будівельні конструкції будинків та в оселі мешканців, а технічний стан внутрішніх мереж не може забезпечити пропускну спроможність, необхідну для надання послуг з водопостачання та каналізації у повному обсязі. Передбачається здійснити роботи, що усунуть вказані проблеми.

Зазначається, що крім цього, ремонт дасть змогу утримати в належному технічному стані фасади будинків і сходові клітини, надасть їм естетичного вигляду.