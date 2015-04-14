Вулицю часів Київської Русі, знайдену в центрі Києва, засипали землею (фото)

Стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі в Києві, засипали землею. Археологи відзначають, що зробили це заради порятунку цінних артефактів, пише "Сегодня".

"Перед святами робоча група при Мінкульті, яка займається збереженням археологічних знахідок на даному об'єкті, прийняла рішення тимчасово призупинити роботи, засипати об'єкт, і почати спорудження спеціальних інженерних конструкцій з накриттям, які повинні зміцнити розкоп і захистити його від дощу та сонця. Адже на об'єкті ситуація була неконтрольована, а стінки постійно падали. Після установки конструкцій археологи знову приступлять до роботи. Можливо, це буде вже в травні", - розповів виданню директор центру археології Києва Михайло Сагайдак.

За його словами, засипали розкоп заради порятунку археологічних знахідок, адже через різку зміну температур залишки унікальної дерев'яної садиби ХІ століття можуть просто зруйнуватися.

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"Фрагменти садиби - одна з найцінніших знахідок, але якщо вчасно не подбати про їх належне збереження, то в деревині може з'явитися грибок, який зруйнує об'єкт. А кращим консервантом для дерев'яних об'єктів є земля. Також не виключено, що об'єкт буде музеєфіковано тут же, в комплексі торгового центру, тому все повинно бути відображено автентично, а в такому разі цілісність об'єкта дуже важлива", - продовжив Сагайдак.

У КМДА підтвердили план музеєфікації знахідок. І ще раз запевнили, що історія стародавнього Києва не буде знищена.

"Розкоп засипали, щоб правильно підготувати об'єкт до консерваційних робіт для подальшої музеєфікації", - сказали в управлінні охорони культурної спадщини КМДА. Представники забудовника не заперечують щодо музеєфікації: "Ми погодимося на будь-яке рішення робочої групи", - повідомили в компанії, яка будуватиме торговий центр на місці знахідки.

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Будівництво цього ТЦ продовжиться вже найближчим часом, але частково.

"Археологи визначили зони, де цінних знахідок вони не виявили і де можна проводити будроботи. На перевірених дільницях будівництво буде продовжуватися. Що стосується музеєфікації, то письмових рекомендацій від робочої групи з Мінкультури поки не надходило", - розповів "Сегодня" автор проекту реконструкції Поштової площі, архітектор Андрій Миргородський.

Яку за масштабами територію на Поштовій виділять для повторного розкопу, фахівці поки не вирішили. Але археологи наполягають, що повинно бути не менше 450 кв. м від того місця, де була знайдена садиба часів Київської Русі - раптом буде ще щось таке ж цінне.