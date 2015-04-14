Кличко доручив створити план ремонту столичних доріг на наступні 5 років

Спочатку мер Києва відвідав вулицю Магнітогорську, де триває капітальний ремонт дороги і тротуарів. В.о. генерального директора «Київавтодор» Олександр Густєлєв розповів, що на цій ділянці більше 20 років не проводилося жодного ремонту і вже неможливо було проїхати. А теперішня реконструкція до того ж дозволить розвантажити розв'язку на метро "Чернігівська".

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"Цього року у нас в столичному бюджеті на капітальний ремонт і реконструкцію доріг передбачено 131 млн грн., на утримання доріг - 264 млн грн. У травні будемо проводити тендери на закупівлю спецтехніки для "Київавтодору" на суму близько 100 млн грн., - зазначив Віталій Кличко. - У нашій країні жартують: восени асфальт кладемо, а навесні він сходить разом зі снігом. Тож я просив би зробити акцент на якості робіт. Якість дорожнього покритя повинна бути на рівні Заходу - там кладуть дорогу як мінімум на 10 років", - відзначив мер Києва.

Він наголосив на неприпустимості застосування жодних корупційних схем при ремонтах доріг. "Будемо робити перевірки. Якщо щось знайдемо - ображайтесь на себе", - звернувся Київський міський голова до в.о. гендиректора "Київавтодору".

Мер також доручив очільнику "Київавтодору" розробити програму реконструкції київських вулиць на наступні 5 років - до 2020 року. "Щоби кияни знали, які вулиці будуть ремонтуватися цього року, які наступного, а які через 5 років. Прошу вас обирати для ремонту в першу чергу вулиці, по яких автотранспорту їздить найбільше, щоби зробити пересування громадян більш комфортним", - зазначив Віталій Кличко.

Очільник "Київавтодору" розповів, що цього року запланований 41 об'єкт реконструкції, зокрема проспект Перемоги, вулиці Васильківська, Газопровідна та інші. "Є попередня розробка і щодо інших проблемних об'єктів, які будуть ремонтуватися. Наприклад, реконструкція проспекту 40-річчя жовтня, Шулявського шляхопроводу та ще 10 об'єктів", - розповів Олександр Густєлєв.

Мер також відвідав вулицю Братську на Подолі. Він розповів, що найближчим часом ця вулиця буде відремонтована, трамвайні рельси прибрані і покладене нове дорожнє покриття.