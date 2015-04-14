Кияни будуть платити менше за електрику, газ і опалення

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат міської ради Владислав Михайленко, з посиланням на департамент соціальної політики КМДА.

За словами депутата міська влада за дорученням мера спростила порядок отримання субсидії. Це зроблено для того, щоб вберегти киян від різкого стрибка цін. Для отримання субсидії тепер потрібно всього два документа, вона оформлюється на 12 місяців і буде автоматично продовжуватися.

Михайленко стверджує, що бланки заяв і декларацій, необхідних для отримання субсидії будуть розіслані в кожну поштову скриньку разом з інструкцією по заповненню. Тим же хто не змІг впоратися із заповненням документів зможуть допомогти в районних управліннях соціальної політики.