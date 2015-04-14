У Києві з'явиться 20-кілометровий веломаршрут з Троєщини до Хрещатика

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, розпорядженням КМДА затверджено робочий проект «Реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі в частині створення велосипедної інфраструктури та рекреаційного велосипедного маршруту в м. Києві. Веломаршрут «житловий масив Троєщина – Європейська площа».

Загальна довжина веломаршруту становитиме 21,6 кілометра, а ширина велосипедних доріжок сягатиме від 1,5 до 3 метрів. Покрити їх заплановано дрібнозернистим щільним асфальтобетоном.

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Триватимуть реконструкція і будівництво орієнтовно 5,5 місяців у кілька етапів. Зокрема, пусковий комплекс № 1 – вулиця Труханівська, Парковий міст, пусковий комплекс № 2 – схили Хрещатого парку, Володимирський узвіз, № 3 – проспект Генерала Ватутіна, Московський міст, № 4 – вулиця Оноре де Бальзака, № 5 – вулиця Марини Цвєтаєвої, № 6 – вулиця Олександра Сабурова, № 7 – вулиця Теодора Драйзера.

Облаштування триватиме за рахунок міського бюджету відповідно до програми економічного і соціального розвитку Києва.